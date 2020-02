Turister strømmer til Østjylland: Se tallene for din kommune

Østjylland kan noget helt særligt, når det kommer til at tiltrække turister.

Kombinationen af smukke naturoplevelser og storbyferie er et hit blandt både danske og udenlandske turister. Og det er netop dét, Østjylland kan tilbyde.

Overnatninger Østjylland fra 2018 til 2019 Herunder kan du se de procentvise ændringer af antal overnatninger i østjyske kommuner fra 2018 til 2019: Aarhus: 2,8% (1.202.113 overnatninger) Syddjurs: 5,2% (1.049.386 overnatninger) Norddjurs: 2,9% (776.648 overnatninger) Silkeborg: 8,3% (635.423 overnatninger) Hedensted: 6,6% (398.129 overnatninger) Skanderborg: 3,2% (171.524 overnatninger) Horsens: - 0,1% (229.016 overnatninger) Odder: - 2% (226.094 overnatninger) Randers: - 7,5% (131.434 overnatninger) Favrskov: Ikke opgjort Samsø: Tal mangler Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik

Djursland sætter million-rekord

Især på Djursland er det gået godt for turismen i 2019. Her overnattede 1,8 millioner gæster, heraf lige over en million i feriehuse, og det er en ny rekord.

Antallet af overnattende turister på Djursland er steget med 4,2 procent fra 2018 til 2019.

På Djursland er det gået bedst i Syddjurs Kommune. Her har man oplevet en stigning på 5,2 procent.

- Turismen er vigtig for Syddjurs Kommune. Det er en stor del af det, vi lever af, og derfor er jeg glad for, at turismen er gået frem. Men vi skal have flere turister, og vi skal lære at have dem i hele kommunen og året rundt, siger Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen, er der en helt særlig grund til den positive udvikling på Djursland.

Naturen på Djursland er noget af det, der tiltrækker turisterne.

- Der er ikke langt til noget som helst på Djursland. For en tysker er det ingenting, hvis de skal køre 45 minutter for at komme fra natur til storby eller omvendt. Det er unikt, at vi har det, siger Pia Lange Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og netop tyskere er der kommet flere af til Djursland. I 2019 overnattede der 9,8 procent flere tyskere på Djursland end i 2018.

Silkeborg oplever størst fremgang

Det er ikke kun Syddjurs- og Norddjurs Kommune, der har oplevet stor fremgang i antallet af overnattende gæster blandt de østjyske kommuner.

Silkeborg Kommune er faktisk den helt store vinder. Her overnattede 635.422 gæster i 2019, og det har dermed været et rekordår for turismen. Tallet er steget med 8,3 procent i forhold til 2018.

- Silkeborg har rigtig meget at byde på. Især hvis man er til aktive ferier, er Silkeborg et godt valg, siger Pia Lange Christensen.

Klimakrisen gavner turismen i Østjylland

I 2019 var der over 4,8 millioner overnattende gæster i Østjylland. I virkeligheden er tallet endnu højere, for tallene fra Airbnb og fra Favrskov kommune er ikke gjort op endnu. Derudover mangler der tal fra Samsø.

Der er stor interesse blandt udenlandske turister, men 70 procent af de overnattende gæster er faktisk danskere fra andre steder end Aarhus-regionen.

Hvad er Aarhus-regionen? VisitAarhus har fra 1. januar 2020 samlet otte kommuner under én paraply. Det indebærer Aarhus, Syddjurs, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Randers, Favrskov og Viborg. Det gør VisitAarhus til det andet største destinationsselskab i Danmark. I 2019 var det kun Aarhus, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommune, der var blevet slået sammen under VisitAarhus. Kilde: VisitAarhus

Og årsagen til danskernes store interesse for at holde ferie i Østjylland skal måske findes i klimakrisen.

- Flere og flere danskere vil gerne undgå at flyve, og derfor vokser fænomenet staycation. Og vi kan se, at mange af de danskere, der vælger at holde ferie i Danmark, kommer til vores område, siger Pia Lange Christensen.

Hvad er staycation? Staycation er en betegnelse for en ferie, man afholder i sit lokalområde i stedet for at rejse til udlandet. Kilde: Den Danske Ordbog.

Turismen er vigtig for Østjylland

Det er ikke helt uden betydning, at det generelt går godt for turismen i Østjylland.

De seneste tal fra 2017 viser, at turismen i Østjylland genererer 11,6 milliarder kroner om året. Derudover var 14.800 mennesker beskæftiget i turisme-relaterede jobs i 2017.

Og når det går fremad med turismen, så skaber det også mere vækst for de østjyske kommuner.

- Turismen betyder rigtig meget for Østjylland, især for lokalområderne. Væksten i turisme i Østjylland skaber blandt andet flere jobs, siger Pia Lange Christensen.

Tre kommuner er gået tilbage

Det er generelt gået rigtig godt, når det kommer til antallet af overnattende turister i Østjylland. Det er gået frem i seks ud af ni opgjorte kommuner.

Men det er dog også gået tilbage for tre østjyske kommuner.

Randers Kommune er den kommune, hvor antallet af overnattende gæster er faldet mest, nemlig med 7,5 procent fra 2018 til 2019.