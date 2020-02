Pas på derude: Svindlere udgiver sig for at være politi

”Rigspolitiet har sendt dig ny Digital Post. Log på og læs den på Rigspolitiet.com”.

Sådan lyder det i en besked, som massevis af borgere har modtaget den seneste tid.

Rigspolitiet står som afsender, men det er ikke dem, der har sendt beskeden ud. Der er derimod tale om phishing, hvor svindlere forsøger at franarre os informationer, som de senere kan bruge til at begå it-kriminalitet.

Det er denne falske besked, der lige nu er i omløb. Foto: Østjyllands Politi

Derfor advarer politiet nu borgerne.

- Vi advarer også, når andre myndigheder og virksomheder, bliver misbrugt, og når politiets navn bliver brugt, har vi i særdelshed en forpligtelse til at gå ud og sige, at det ikke er rigtige sms’er, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi har oplevet på forskelligvis, at folk udnytter politiets navn, ligesom svindlerne også udnytter andre myndigheders navne. Det er meget typisk for svindlerne, fordi folk har tillid til, at det der kommer fra myndighederne, er rigtigt, siger Jakob Christiansen.

Anmeldelser i Østjylland

Den falske besked fra politiet er sendt til borgere i hele landet.

Ifølge Jakob Christiansen er der mindst en person her i det østjyske, som har modetaget sms’en.

- Vi har fået en enkel anmeldelse, så der er minimum én her i landsdelen, der har fået beskeden, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunikationsrådgiveren opfordrer alle til, at man holder godt øje med, hvilke meddelelser, man modtager, og man ikke klikker på noget, der ser mistænkeligt ud.