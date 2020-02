Nyt hotel vil give dig den bedste søvn – Vi har testet, om det virker

Vores reporter Louise Fischer har tilbragt en nat på Hotel Bedre Nætter for at finde ud af, om hotellet kan give hende en bedre nattesøvn.

Et nyt hotel har set dagens lys i det centrale Aarhus, og det er ikke hvilket som helst hotel.

Hotellet bryster sig af at kunne gæsterne den bedste søvnoplevelse ved hjælp af blandt andet beroligende madvarer og særlige forhold i soveværelset.

TV2 ØSTJYLLANDs reporter Louise Fischer døjer selv med dårlig søvn indimellem, ligesom det er tilfældet for hver anden dansker, og derfor satte hun sig for at teste, om hotellets kunne levere på løfterne.

- Normalt sover jeg ret dårligt om natten. Jeg kan ikke falde i søvn. Jeg ligger og vender og drejer mig. Om natten kan jeg vågne flere gange, og når jeg så vågner om morgenen, så har jeg enten ondt i ryggen, hovedpine eller ondt i min nakke, siger hun.

VIDEO: Se hvordan det går, når Louise Fischer udfører testen af det nyt hotel.

Naturens svar på sovemidler

Det værelse, hvor Louise Fischer skal tilbringe en nat, er indrettet med aloe vera planer, der skulle være godt for både indeklimaet og snorken, gode bøger om viden og eventyr, der virker søvndyssende og en særlig slags thé, man kan drikke inden sengetid.

- Der er blandt andet baldrian urt i den thé her, som kan være med til at sætte gang i fordøjelsen, men også skabe de rette omstændigheder for, at man kan sove godt, siger Jonas Byskov, partner i Hotel Bedre Nætter, til TV2 ØSTJYLLAND.

På værelset finder man både bøger, thé, planter og madvarer, der skal hjælpe en til at sove bedre.

De naturlige ”sovemidler” på værelset kommer ikke kun i flydende form. Man kan også spise valnødder, vindruer og bananer.

- Det er nogle fødevarer, som har et naturligt indhold af melatonin, som er med til at sørge for, at kroppen kommer ned i gear, og at man er klar til at sove, siger Jonas Byskov.

Det tegner godt

Det er blevet afgørelsens time. TV2 ØSTJYLLANDs svar på prinsessen på ærten er vågnet fra sin søvn, og er klar med dommen.

Døjer du selv med snorken - eller gør din bedre halvdel - så kan du overveje at gøre hotellet kunsten efter og placere en aloe vera plante i soveværelset.

- Jeg vil sige, jeg har sovet okay godt. Jeg vågnede kun én gang i løbet af natten, og jeg har ikke ondt i ryggen i dag, jeg har kun en lille smule hovedpine. Så det tegner godt, siger Louise Fischer.

Det er sengefirmaet Bedre Nætter, der står bag hotellet, som i første omgang består af ét værelse med stort fokus på god søvn.