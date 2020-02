Fem gode råd: Sådan får du en bedre nattesøvn

Du kender det måske. Du lægger dig ind i sengen i god tid. Der er otte timer, til du skal op. ”Fedt”, tænker du – ”så er jeg veludhvilet i morgen.”

Men du kan tro nej, kan du. Hverken din krop eller dit hoved vil falde til ro, og du kigger rastløst på uret med jævne mellemrum.

”Nu er der syv timer til. Nu er der seks. Nu er der fem…”

Den slags frustrerende oplevelser kæmper næsten halvdelen af os med indimellem. 14 procent af danskerne er tilmed generet af manglende søvn flere gange om måneden.

Heldigvis er der flere ting, du kan gøre for at komme søvnproblemerne til livs.

Tænk over, hvad du laver i sengen

En ting, man kan starte med at kigge på, er, hvad man laver i soveværelset. Det siger Peter Askou Jakobsen, der er psykolog med speciale i søvn.

Udover sex bør sengen nemlig ikke bruges til andet end at sove i.

- Det handler om, hvad man forbinder sengen med. Hvis man ligger i sengen og er på, kommunikerer med venner og familier, får man input, som kan vække en, siger søvn-psykologen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kyl skærmene ud

Det er ikke kun et spørgsmål om, at man ikke skal ligge og sms’e fra sengen. Man bør faktisk smide skærmene helt ud af soveværelset.

- I de her moderne tider er der lidt for meget underholdning tilgængelig, siger Peter Askou Jakobsen.

Så med andre ord: Ingen Netflix, sociale medier eller lignende i sengen.

Pas dine søvntider

Det er sjældent to dage er helt ens, men man bør alligevel være konsekvent i forhold til sine søvnrutiner, mener søvneksperten.

- Stå op på samme tidspunkt hver morgen, også i weekenden. Sørg for at drosle ned om aftenen. Hav en buffer-zone, hvor du ikke laver noget, der er vildt eller krævende, siger han.

Fjern kilder til stress og pres

Måske ved du fra dig selv, at urolige nætter kan skyldes uro i hovedet. Derfor opfordrer Peter Askou Jakobsen også til, at man arbejder med sit indre.

- Hvis man befinder sig i en situation, hvor man er for presset, så er det almindeligt nok, at man kommer til at sove dårligt. I de tilfælde skal man sørge for at få fjernet kilderne til stress og pres, lyder det.

Tænk ikke for meget på det

Søvnproblemer kan nemt komme til at fylde rigtig meget i tankerne, og det kan have en selvforstærkende effekt, fortæller psykologen:

- Så prøv at lade være med at tænke så meget på søvn i løbet af dagen, når man begynder at tænke på det og lige får lyst til at gå på nettet og søge efter gode råd, så lad være med det. Tænk på noget andet.

Måske har du allerede googlet det. Det er muligvis derfor, du er landet her på denne artikel. I så fald er skaden jo sket, og så kan du lige så få lidt flere gode råd i grafikken herunder:

Kilde: Peter Askou Jakobsen, psykolog med speciale i søvn.