Brødre laver senge uden dikkedarer for at sikre bedre søvn

Mens elevationsfunktionen lader dig se fjernsyn i en komfortabel stilling, er iPad'en sluttet til det integrerede USB stik, og din smartphone ligger til trådløs opladning på sengebordet. Elektronikken har invaderet soveværelset og resultatet er ifølge flere undersøgelser, at vores søvnmønster er forstyrret og at flere og flere af os døjer med søvnløshed.

Dét vil virksomheden Re Beds gøre op med og de vil gøre det på en bæredygtig måde.

Søvnen er efterhånden et af de eneste steder, hvor vi kan trække stikket, give afkald og dermed standse det her kontinuerlige pres, som vi lægger på os selv som mennesker og på den klode, som vi tilhører. Alexander Brunsø, medejer af Re Beds, Ry

- En seng skal kunne skabe aflastning for mennesket, uden at det sker på bekostning af en belastet natur, fortæller Alexander Brunsø til TV2 ØSTJYLLAND, som sammen med broderen Oliver Brunsø driver sengevirksomheden Re Beds i Ry.

Sengen her er lavet af massivt, bæredygtigt træ. Foto: Re Beds

En ny fortælling om søvn

Brødrene stiftede virksomheden i efteråret 2016 som anden generation af en sengefabrik. I dag er godt tredive personer beskæftigede med produktionen af de bæredygtige senge, som har fået opmærksomhed over hele Europa. Både på grund af deres smukke, tidsløse design, lækre naturmaterialer og ikke mindst på grund af brødrenes mission med at skabe en ny og bæredygtig fortælling om søvn.

Søvnen er noget ganske unyttigt i et samfund, der dyrker iscenesættelse og kapital – men netop af den grund rummer den et enormt bæredygtigt potentiale. Alexander Brunsø, Stifter og co-CEO, Re Beds

- Her I Europa har vi gennem de seneste mange årtier været drevet af værdier som fremdrift, tilgængelighed og performance. Det er værdier, som alle står i modsætning til søvnen, forklarer Alexander Brunsøn om baggrunden for, at de har valgt at gå imod strømmen, og frem for at lægge funktioner til, har valgt at trække dem fra.

Sengene koster fra 14.000 til 23.000 kroner. Foto: Re Beds

Han suppleres af broderen Oliver Brunsø:

- Vi prøver, at skabe et alternativ til en søvnbranche der har bevæget sig meget i retning af teknologi og elektronisk innovation. Det er en ny tankegang i søvnbranchen, og vi kan mærke at der er stor lydhørhed overfor ideen.

Tidsløst design

Den nye tankegang involverer et fåtal af materialer, som alle er gennemtænkt i detaljer. Den Svanemærkede madras er skabt af 100% naturlatex, som betegnes som et CO2-negativt materiale, fordi de gummitræer, der producerer latex-mælken, absorberer mere CO2 end der efterfølgende udskilles.

Sengene fra Re Beds har opnået det eftertragtede Svanemærke

Betrækket er vævet af certificeret økologisk bomuld, de polstrede sengegavle er af belgisk hør og trærammerne tilvirkes på stedet af certificeret bæredygtigt, massivt træ fra danske savværker. Det er så enkelt, som det kan blive, og det er med fuldt overlæg.

Vi er ikke interesseret i designtrends, for de er begrænset i tid. Vores sengedesign skal kunne holde i meget, meget lang tid. Oliver Brunsø, co-CEO, Re Beds

- Når du bliver ved med at finde på nyt, så er det også iboende i den idé, at der også skal købes nyt. Vi tænker meget mere på tidsløshed, og det er lettere at komme i møde, hvis du bruger så få materialer som overhovedet muligt. Vi forsøger i virkeligheden at lave en masse fravalg. Vi forsøger at betragte sengen som et enkelt sted – et helligt sted, fortæller de to brødre samstemmende.

Lever op til FNs verdensmål

De enkle og bæredygtige senge produceres kun på bestilling. Og sammen med vindmøllestrøm på fabrikken, certificerede naturmaterialer i produktionen og et minimeret ressourceforbrug betyder det tilsammen, at Re Beds lever op til FNs Verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Og så er der det med søvnen! Dårlig søvnkvalitet er et stigende problem i den moderne verden, noget som kan have vidtrækkende konsekvenser for vores helbred. Ved at insistere på at frede søvnen ved at eliminere overflødige og forstyrrende elementer, lever Re-Beds også op til Verdensmål nummer 3, som handler om at sikre sundhed og fremme trivsel for alle.

- Vi bruger op imod en tredjedel af vores liv i sengen, så det er om noget det møbel, du rent faktisk er allertættest med, forklarer Oliver Brunsø om de aktive fravalg af forstyrrende elementer, og han bakkes op af Alexander Brunsø:

Jeg mener grundlæggende ikke, at det at tjene penge må blive et mål i sig selv – og så må man gerne kalde mig idealistisk, det tager jeg gerne på mig. Alexander Brunsø, Stifter og co-CEO, Re Beds

- Søvnen er efterhånden et af de eneste steder hvor vi kan trække stikket, give afkald og dermed standse det her kontinuerlige pres, som vi lægger på os selv som mennesker og på den klode, som vi tilhører. Det vil vi bakke op om.

Re Beds producerer lige nu to sengevarianter. ALKEN med massive gavle i certificeret træ og VENG med polstrede gavle i svanemærket hør. Foto: Re Beds

Mindful Design

Brødrenes mission med at redde verden ved at frede søvnen, giver god mening hos bæredygtighedsekspert, foredragsholder og podcaster Steffen Max Høgh:

- Konceptet med at skære alt det overflødige fra, passer rigtig godt ind i denne her tid vi lever i, hvor man gerne vil spare på ressourcerne, siger han og forklarer, at brødrene Brunsøs koncept lægger sig op ad den designretning som man kalder mindful design, som handler om at fokusere på, at når man foretager sig en ting ja så koncentrerer man sig om den ting alene og skal ikke afbrydes af alt mulig andet.

Det er ikke et mål at tjene penge

Selvom brødrene Brunsø er ambitiøse med deres senge, er de i højere grad drevet af historien og missionen end af indtjeningen.

Selvom de naturligvis både skal og vil tjene penge på deres produkter, så er det ikke dér deres hovedfokus ligger:

- Jeg mener grundlæggende ikke, at det at tjene penge må blive et mål i sig selv – og så må man gerne kalde mig idealistisk, det tager jeg gerne på mig, fortæller Alexander Brunsø og slå til afslutning fast, at:

- Vi skal naturligvis tjene penge , men det skal kun være for at realiserer de drømme vi har, om at skabe en bæredygtig seng. Det er vigtigt for mig. Hvis ikke det var sådan, så ville vi begynde at søge genveje og vi ville droppe nogle af de bæredygtige initiativer vi tager, hvis de ikke , på kort sigt, viste sig at generere profit. Så ville vi måske kunne begynde at tjene penge, men vi ville glemme hvorfor.