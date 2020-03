Tolke arbejder gratis for corona-bekymrede borgere

Er håndsprit haram?

Det er et af de spørgsmål, som man i disse dage får hos Maya’s Tolkeservice i Brabrand.

Normalt bliver firmaet bestilt af det offentlige for at levere tolkebistand, men den service har COVID-19 epidemien lukket ned for.

Nu har de i stedet sat sig for at tilbyde deres hjælp gratis til virus-bekymrede borgere de næste 14 dage.

- Vi har været med til at stoppe spredningen af panik og frygt i de her dage. For eksempel er det ikke alle, der helt har forstået, hvorfor alt nu er lukket. Nogen tror blandt andet, det er fordi, dødeligheden nu er steget, siger Faisal Mohamed, der arbejder i Maya's Tolkeservice, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tolkefirmaet fra Brabrand sidder i disse dag klar til at yde gratis tolkebistand i forbindelse med COVID-19 panikken.

Mere tilbøjelige til at gå i panik

Det kan være af afgørende betydning, at få forklaret situationen grundigt og uddybende over for de mennesker, der er kommet til landet fra krigsområder.

- Når du har været i en krigssituation, så er du bare i en situation, hvor du er mere tilbøjelig til at gå i panik, siger Indra Sapkota, der arbejder i Maya's Tolkeservice, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor handler det om at få myndighedernes budskaber kommunikeret klart igennem på et sprog, de forstår.

- Vi beroliger dem, og fortæller, at det nok skal gå det hele. Og så uddyber vi egentlig bare, hvad det var, vores statsminister sagde i går, siger han.

Klar på ti minutter

Bureauet råder over 489 tolke, de oversætter til 129 sprog, og hjælpen kommer inden for ti minutter.

- Vores tolke har mistet deres opgaver nu, så alle står klar til at hjælpe med det samme, og derfor går det selvfølgelig hurtigere, siger Saleh Zormati, der arbejder i Maya's Tolkeservice, til TV2 ØSTJYLLAND.

Maya's Tolkeservice hjælper under COVID-19 epidemien med kontakt til det offentlige - det være sig i socialsager, retssager, men også med besøg hos lægen.

Under COVID-19 epidemien vil deres service være gratis for alle.