Familiefaren Søren jonglerer mellem hjemmearbejde og børnepasning: - 14 dage er lang tid

Det kan være svært at få det hele til at hænge sammen, når man både skal passe sit arbejde og sine børn på en gang. Det ved en familie fra Hasle alt om.

Hvad skal man bruge tiden på, hvis man har fået besked på at arbejde hjemmefra og samtidig passe børn, som ikke kan komme i skole?

Den første dag går det fint nok, men hvad med de næste ni dage?

Læs også Kommune klar med plan for nødpasning - og tilmeldingsfristen er kort!

Disse spørgsmål stiller familiefaren Søren Kyndi-Wiuff fra Hasle sig selv disse dage – ligesom en hel del andre børnefamilier gør.

- Det er lang tid at gå 14 dage herhjemme. Jeg kan jo godt allerede se, at iPad’en trækker. Det skal brydes på en eller anden måde. 14 dage med en skærm er for lang tid, siger Søren KyndiWiuff til TV2 ØSTJYLLAND.

Søren Kyndi-Wiuffs kone er på arbejde i plejesektoren, mens han som webarkitekt selv arbejder hjemmefra, og det betyder, at børnene må passe sig selv.

11-årige Vera Kyndi-Wiuff har brugt hele 10 timer på sin iPad på sin første fridag fra skolen.

Skolefri er ikke drømmescenariet

Søren Kyndi-Wiuffs 11-årige datter Vera går i femte klasse. På den første fridag har hun brugt det meste af tiden på iPad’en, men hun foretrækker dog at gå i skole.

- Det er spændende at prøve det, og det er en god historie, jeg kan fortælle videre, men det er også lidt kedeligt, at finde på, hvad vi skal lave. Hvis vi nu kunne tage i svømmehallen eller tage ud og kigge i butikker, ville det være sjovt, men vi kan jo ikke noget, siger Vera Kyndi-Wiuff til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også COVID-19 LIVE: Regeringen holder pressemøde - sådan bliver det for børn og unge

Midt på dagen var der allerede gået fem timer på iPad’en for 11-årige Vera, og hun ved godt, hvilken vej det går, hvis ikke hun får lavet om på det.

- Det kan nemt ende med at blive 10 timer på en dag, og det er alt for meget, siger Vera KyndiWiuff til TV2 ØSTJYLLAND.

02:27 VIDEO: Familien Kyndi-Wiuff vil forsøge at være mere aktive de næste dage, så deres døtre ikke ender med at bruge hele dagen ved iPad'en. Luk video

IPaden skiftes ud med bagekursus

Står det til Søren Kyndi-Wiuff skal iPaden ikke underholde Vera så meget de næste dage, som den har gjort på hendes første fridag.

Hun har dog også haft tid til at hækle og tegne, og både Søren Kyndi-Wiuff og hans kone er enige om, at der skal flere af den slags kreative tiltag til i løbet af en dag.

Læs også Østjyderne hjælper hinanden - vil du være med i ny gruppe?

Derfor vil de lave en plan for at aktivere deres to døtre, og heldigvis er ideerne mange.

- Min kone har en drøm om at lave et bagekursus og et surdejskursus herhjemme. Det kan også være, vi skal ud og gå og også cykle nogle turer, siger familiefaren til TV2 ØSTJYLLAND.