Kommune klar med plan for nødpasning - og tilmeldingsfristen er kort!

Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop afholdt pressemøde vedrørende situationen på børne- og ungeområdet, efter COVID-19 effektuelt lagde det offentlige Danmark ned i går aftes.

Alle skoler, dagtilbud, dagplejere, fritids- og ungdomsskoler, private pasningstilbud og privatskoler er lukket fra mandag morgen den 16. marts og 14 dage frem.

Aarhus Kommune er nu klar med en foreløbig plan for den nødpasning, som fra næste uge vil blive nødvendig.

Her kan man modtage nødpasning i Aarhus Kommune

Nødpasningen er for børn af borgere, som arbejder i kritiske funktioner indenfor sundhedsområdet, ældreplejen, omsorg for socialt udsatte, støttepersonale eller som har et uopsætteligt behov for pasning.

Aarhus Kommune meddeler, at situationen er ekstraordinær, og at man opfordrer alle til at følge de centrale anbefalinger og begrænse brugen af pladserne mest muligt.

Der er udpeget 77 dagtilbudsafdelinger og 12 SFO-afdelinger geografisk fordelt i Aarhus Kommune.

Her kan du se et kort over, hvilke steder der tilbyder nødpasning.

Minister: - De her børn kan få nødpasning

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil prøvede at være så konkret som muligt, da hun under pressemødet blev spurgt, hvilke børn der kunne få nødpasning.

- Jeg prøver at være så konkret, som jeg kan. Børn fra 0 til 9 år, hvor forældrene har kritiske funktioner og ikke har andre muligheder for pasning, de kan få nødpasning, siger hun og fortsætter.

- Børn der har forældre i private job, som ikke er hjemsendt, og som ikke har andre muligheder for pasning, de kan få nødpasning.

- For de 0 til 18-årige, der har særlige behov, vil vi i videst mulig udstrækning tage højde for det. Der vil komme retningslinjer ift. det.

Ministeren kan ikke afvise, at der vil være forskelle fra kommune til kommune.

Kort frist for tilmelding

I kommunale dagtilbud og skoler, i selvejende dagtilbud samt i private pasningsordninger sker tilmelding til nødpasning via barnets sædvanlige dagtilbud eller SFO.

Her skal man altså meddele, hvis man har behov for pasning.

Tilmeldingen skal ske inden fredag den 13. marts klokken 12 - det er altså en meget kort frist man har.

Hvis der opstår akutte og uopsættelige pasningsbehov herefter, skal man henvende sig til Pladsanvisningen på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk

Nødpasningen er midlertidig og er foreløbig etableret i de to uger fra mandag 16. marts til og med fredag 27. marts.

Medarbejdere fra det lokale dagtilbud eller SFO vil tage sig af hverdagen med børnene, og der vil formentlig være både kendte og nye ansigter blandt medarbejdere.

Ingen tilbagebetaling og ingen erstatningsundervisning

Regeringen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opdaterede her til aften på børne- og unge situationen i selskab med Kommunernes Landsforening. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

På aftenens pressemøde med regeringen og Kommunernes Landsforening kom man også ind på opklarende spørgsmål fra landets forældre og hvordan studerende på de videregående uddannelser skal forholde sig.

Herunder et oprids af de væsentligste pointer: