Unge snuser løs: - Et nemt alternativ til smøgen

VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND var fredag med til forfest hos elever fra Paderup Gymnasium for at høre om deres forhold til snus.

Snus vinder frem blandt de danske gymnasieelever og er nu mere populært end cigaretter for drengenes vedkommende.

Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det er især drengene, der tager snus, skrå eller tyggetobak.

11,3 procent af gymnasiedrengene tager dagligt snus, hvilket er en stigning fra 1,9 procent i 2014. Til sammenligning ryger knap ni procent dagligt.

Et nemt alternativ til smøgen

På Paderup Gymnasium er det ikke en nyhed, der overrasker:

- Jeg synes, det er noget, vi har kunnet se i lang tid. Det bliver forbudt flere og flere steder at ryge en cigaret, så det er meget nemt alternativ til det, siger Cecilie Drachmann Mathiassen, der er elev Paderup Gymnasium i det sydlige Randers.

Fredag aften er hun til forfest med sine medstuderende, og TV2 ØSTJYLLAND er også inviteret med.

Samuel Koivuneva ryger cigaretter og tager snus, når han er forhindret i at tænde en smøg.

Her møder vi også Samuel Koivuneva, der tager snus.

- Jeg ryger også, men jeg tager snus, når jeg ikke har mulighed for at ryge. Jeg gør det for eksempel nede i byen på dansegulvet. Det er en måde at få nikotin uden at ryge, siger han.

Samuel Koivuneva tænker ikke så meget på, at det er afhængighedsskabende, skidt for tandkødet og kan øge risikoen for kræft.

- Jeg har heller ikke gjort mig overvejelserne omkring rygning heller. Jeg er en ung mand, og jeg har andre problemer i mit liv og har ikke sigt for fremtiden, siger han og får tilføjet, at det måske kommer om nogle år.

Snus er ulovligt at sælge i hele EU - undtagen Sverige. Meget snus bliver dog markedsført som tyggetobak, der ikke er omfattet af reglerne og derfor også sælges i Danmark.

Hvis gymnasierne skal sætte ind mod snus, peger Mathilde Hansen, ligeledes fra Paderup Gymnasium, på, at der skal laves forbud.

- Jeg tænker, at der skal være et større forbud mod det, og der skal sættes en grænse for lige nu ser man bare folk gøre det i timerne og i frikvartererne hvor lærerne, siger hun.

'Meget bekymrende'

Morten Grønbæk, der er direktør for Statens Institut for Folkesundhed, kalder udviklingen "meget bekymrende".

- Det er ganske bekymrende, at der er så kraftig en stigning - mere end en femdobling - fordi snus og tyggetobak mildest talt ikke er sundt.

- Der er en øget risiko for kræft i mundhule og spiserør, når man tager snus.

- Den anden ting er, at man bliver afhængig af nikotin, og hvis man er det, så er risikoen for at starte med at ryge større, så snus kan være en indgang til at blive ryger, siger Morten Grønbæk.

For pigerne er andelen, der dagligt tager snus, steget til 1,6 procent fra 0,2 procent i 2014.

Udvikling overrasker ikke

Hos Kræftens Bekæmpelse er projektchef for tobaksforebyggelse Niels Them Kjær ikke overrasket over udviklingen.

- Det er en skidt udvikling. Det er problematisk, hvis unge mennesker bliver afhængige af nikotin, fordi det er sundhedsskadeligt bredt set, men jeg glæder mig over, at det ser ud til, at færre unge ryger, siger han.

Kræftens Bekæmpelse har primært fokus på cigaretter i sit arbejde - blandt andet fordi sammenhængen mellem kræft og snus er omdiskuteret.

Han mener, at det er usikkert - på baggrund af forskellige internationale studier - hvorvidt der overhovedet er øget kræftrisiko ved at tage snus.

Markedsføres som tyggetobak

De seneste fem år har der også været en stor stigning i antallet, der tager snus jævnligt.

For drenge er det tal på cirka ti procent, hvilket er en fordobling over fem år, mens det for piger er steget til 4,5 procent fra 1,1 procent.

Cirka halvdelen af alle drenge i gymnasierne og to tredjedele af pigerne har dog aldrig prøvet snus.

Undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed bygger på svar fra mere end 20.000 gymnasieelever.