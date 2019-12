Minister vil forbyde sød smag i e-cigaretter

Ifølge Sundhedsstyrelsens tal, angiver 33%, at de bruger e-cigaretter for at komme ud af rygning. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Alle andre smagsstoffer i e-cigaretter end tobakssmag skal forbydes.

Den holdning vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddele sine politiske kolleger, når Folketingets partier torsdag mødes til det nok sidste forhandlingsmøde om en tobakshandleplan, der skal gøre op med stigende ungdomsrygning. Det skriver Politiken torsdag.

- Vi ved, at smagene er den primære grund til, at børn og unge prøver e-cigaretter, og de bliver lynhurtigt afhængige. Vi kan se, at det er en direkte vej ind i rygning, som er vores største dræber, siger Magnus Heunicke til Politiken.

Vi er mere eller mindre rystede over, at det er her, vi er nået til. Jeanett Andersen, kommunikationskonsulent, SMOKE-IT

- Det skal vi gøre noget ved. Og derfor skal vi have fjernet alle andre smagsstoffer end tobakssmagen fra e-cigaretter, tilføjer han.

En rystet branche

Men hos brancheforeningen for e-cigareteter er holdningen en helt anden.

- 40.000 e-cigaretbrugere siger, at smag i e-cigaretter har fået dem til at droppe cigaretten. Hvis regeringen kommer igennem med det her, presser den ex-rygere tilbage til deres gamle rygevane. Det er en helt forkert sti, politikerne er ved at betræde, siger direktør for brancheforeningen for e-cigaretter, Bjørn B. Christiansen i en pressemeddelelse fra BECIG.

Samme bekymring deler de hos SMOKE-IT, der sælger e-cigaretter i hele landet med hovedsæde i Galten.

- Vi er mere eller mindre rystede over, at det er her, vi er nået til, siger Jeanett Andersen, der er kommunikationskonsulent hos SMOKE-IT til TV2 ØSTJYLLAND.

Forslag bakkes op af flere partier

Liberal Alliance og Nye Borgerlige har længe været modstandere af de begrænsende og regulerende initiativer målrettet unges tobaksvaner.

Dansk Folkeparti har forhandlet med regeringen. Men partiet er imod forslaget om at indføre forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter.

Folketingets øvrige partier støtter forslaget.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kalder forslaget "fornuftigt".

- Vi har længe forfægtet synspunktet, at e-cigaretter ikke skal smage af eksempelvis Filur-is, som jo appellerer til børn og unge. Det skal vi have væk, det er vi enige med ministeren i, siger han.

Enhedslistens ordfører, Peder Hvelplund, "bakker ministeren fuldstændig op".

- Vi skal ligestille lovgivningen om e-cigaretter med de øvrige nikotinprodukter. For industrien udviser så stor kreativitet til at gøre folk afhængige, siger han til Politiken.

Fakta om e-cigaretter: 3% af danskerne er daglige brugere af e-cigaretter (1)

97% af e-cigaretbrugerne kommer direkte fra tobakken (1) 33% angiver, at de bruger e-cigaretter for at komme ud af rygning, og e-cigaretter er det foretrukne rygestopmiddel efter de klassiske rygestopmidler (nikotintyggegummi etc.) (1)

31% af e-cigaretbrugerne er helt stoppe med at ryge (1) Som rygestopmiddel er e-cigaretter 50% mere effektive end klassiske rygestopmidler – 20% har efter 12 måneder kvittet tobakken ved at bruge klassiske rygestopmidler, mens over 30% kvitter smøgerne for e-cigaretterne (1) Kun 1-2 % af unge under 18 år er daglige brugere af e-cigaretter, selvom mere end hver tredje har prøvet e-cigaretter (2)

84% af de unge brugere af e-cigaretter kommer direkte fra tobakken (2) Kilde: (1) Rygevaner 2018, Sundhedsstyrelsen, (2) Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden.

Lægerne er positive

Også i Lægeforeningen glæder man sig over ministerens udmelding.

- Det er rigtig positivt med et forbud mod smagstilsætning. Vi ved jo, at de her smage har været en meget bevidst markedsføringsstrategi over for børn og unge.

- Og det er netop børn og unge, der ikke skal begynde at ryge, siger formand Andreas Rudkjøbing til Ritzau.

Tidligere onsdag fortalte sundhedsministeren, at forhandlingerne også handler om blandt andet røgfri skoletid samt neutrale cigaretpakker uden logoer.

