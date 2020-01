Yousee løser problemer og giver kunder kompensation

Yousee har fået løst de problemer, der har forhindret kunder i at udskifte kanaler i deres bland selv-tv-pakke.

Det fortæller Jacob Mortensen, der er direktør hos Yousee.

- Vi er nu der, hvor alle kunder igen har adgang til fuldt ud at kunne bruge funktionen, så de kan vælge tv-kanaler og streamingtjenester, siger han.

Enkelte kunder kan dog stadig opleve problemer med at udskifte deres kanaler.

For at sikre den bedste oplevelse hos dem, der blander deres egen pakke, har Yousee nemlig sat et loft over, hvor mange der kan gøre det ad gangen.

Får point i marts

- Det betyder, at hvis man ikke kan komme igennem første gang, så skal man bare prøve en gang mere. Men det vil være et fåtal af vores kunder, som kommer til at opleve den begrænsning, fortæller Jacob Mortensen.

Som kompensation for problemerne, som stod på nogle dage inde i det nye år, kan de berørte kunder se frem til tre ekstra bland selv-point, de kan bruge til at vælge ekstra indhold i en tre måneders periode.

Det er den klart bedste måde, hvorpå vi kan godtgøre, at de er gået glip af nogle oplevelser de første dage af året. Jacob Mortensen, direktør, Yousee

Pointene vil blive tildelt af Yousee i marts.

- Det er den klart bedste måde, hvorpå vi kan godtgøre, at de er gået glip af nogle oplevelser de første dage af året, siger Jacob Mortensen.

Yousee har 250.000 tv-kunder med bland selv-pakker.

Det er langt fra alle, der er tilfredse med kompensationen, fremgår det af Yousees Facebook-side:

Flere kanaler er udgået

Problemerne startede ved årsskiftet, hvor flere kunder pludselig oplevede, at de ikke længere kunne skifte kanalerne i deres tv-pakke.

Idéen med bland selv-tv-pakken er netop, at kunderne let skal kunne skifte ud i deres kanaler hver måned.

Ifølge Jacob Mortensen var det to ting, som skabte problemerne i forhold til at skifte ud i tv-pakkerne.

Dels var der mange, som prøvede at gøre brug af funktionen samtidig, og dels var der en udskiftning i indholdet.

Ved årsskiftet udgik blandt andet Kanal 4, Kanal 5, 6'eren samt Eurosport 1 og 2 fra Yousees programudbud.

Det hænger sammen med, at selskabet ikke kunne blive enig med leverandøren Discovery om at forlænge en aftale.