Risiko for stormstød de kommende to nætter

Det er som om, vinteren er gået i efterårsmode. Temperaturerne er langt fra vinterlige, og regn og blæst er hyppige gæster.

Man kan mandag og tirsdag glædes over overvejende tørvejr i de lyse timer, men skal man ud i de mørke timer, så er der stor risiko for at blive våd og gennemblæst.

Oven på en hæderlig mandag, hvor der kun kommer stedvise byger, vælter nye kraftige fronter ind over Danmark. Det kan føre til stormstød både natten til tirsdag og igen natten til onsdag - og masser af regn.

Prognose tirsdag klokken 6. Regn og blæst i Danmark Foto: GRAFIK/TV2 Vejret

Risiko for stormstød ved Vestkysten

Det geografisk store lavtryk nordvest for Skotland, som man kan se på ovenstående grafik, er årsagen til regn og blæst natten til og først på tirsdagen. Lige syd for lavtrykket vil der være orkan i middelvind, og Irland, Nordirland og Skotland kan blive ramt af orkanvindstød.

Det blæser også voldsomt i forbindelse med fronten, og ved Vestkysten vil der natten til tirsdag komme vindstød af stormende kuling - måske endda stormstød. Derudover byder fronterne også på fem til 10 millimeter regn.

Endnu mere blæst og regn

Efter noget morgenregn byder tirsdagen på pænt vejr med fem til otte grader og nogen sol. Om aftenen og natten til onsdag bliver det igen både regnfuldt og blæsende. Det er et nyt lavtryk, som ankommer - og her bliver det endnu mere blæsende og regnfuldt end natten til tirsdag. Der kommer igen kraftige vindstød, som stedvis ventes at være med stormstyrke.

Prognose af regn frem til onsdag aften. Foto: GRAFIK/TV2 Vejret

Når fronterne fra det andet lavtryk har forladt Danmark sent på onsdagen, ventes der at være faldet mellem 10 og 20 millimeter regn. Når onsdagen er overstået er der bedring i vejret. Som prognoserne ser ud lige nu, ventes der kun en frontpassage i ugens sidste fire dage.

Femdøgnsskema gældende for 14. til 18. januar 2020 Foto: GRAFIK/TV2 Vejret