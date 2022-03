Politiet ville ikke tiltale stalker-eksmand - nu kan de ikke forklare hvorfor

Retssag på vej

Det er Sydøstjyllands Politi, der oprindeligt har udstedt tilholdet. Vi ville gerne have spurgt politikredsen, hvad den siger til kritikken af formuleringen, men Sydøstjyllands Politi afviser at kommentere, da der lige nu er en verserende straffesag i gang.

Til maj skal Thomas nemlig for retten endnu engang. Her er han tiltalt for at bryde sit tilhold ved at møde op på Maries private adresse.

Men anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har faktisk også valgt at tiltale Thomas for at bryde sit tilhold ved at lægge opslag på sin Facebook-profil omhandlende Marie og hendes børn.

Det viser anklageskriftet, som TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af. Her fremgår det, at Thomas er tiltalt for Facebook-opslag omkring den 13. april 2021. Det er altså ikke den samme sag, som Østjyllands Politi har afvist at behandle, men et senere tilfælde af Facebook-skriverier.

I tillægsanklageskriftet står, at Thomas tiltales for "... indirekte at have kontaktet Marie og hendes børn, idet tiltalte lagde opslag ud på sin egen offentlige Facebook-profil omhandlende Marie og hendes børn..."