Marie får det værre og værre i det forhold, der engang lignede et normalt ægteskab, men som nu har udviklet sig til et liv fyldt med overvågning, kontrol og frygt.

- Jeg føler konstant utryghed og gør gode miner til slet spil. Han bliver ved med at tale om affæren. Morgen, middag og aften, og særligt om natten kører han løs, selvom det er flere år siden. Han bliver mere og mere vred, og han virker manisk.

Det er ikke kun overvågning og kontrol, som Marie oplever. En aften ligger Marie i sengen med sin telefon. Thomas vil igen tale om Maries affære. Marie begynder at filme Thomas, der står bøjet over hende. På optagelsen kan man høre Marie sige til Thomas, at han er manisk. Thomas svarer med et intenst, arrigt blik, at det ikke er at være manisk, men det er at være blevet behandlet sådan i to år. Og så slår han. Telefonen ryger ud af hånden, og man kan høre Marie ømme sig. Optagelsen stopper. Episoden er ikke enestående, og Marie frygter for sit eget og sine børns liv.

- De sidste måneder er vanvittige. Jeg sover med låst dør og med børnene ved min side. Jeg er også bange for, at de ikke er i børnehaven, når jeg henter dem om eftermiddagen. Jeg er konstant overvåget, og jeg er på stikkerne i mit eget hjem. Jeg prøver at undgå ballade, samtidig med at jeg passer børn og nyt arbejde.

I juni 2018 kommer dagen, Marie har ventet på i lang tid. Mens hun sidder på sit arbejde, ringer telefonen. Et opkald, som bliver billetten ud af forholdet og væk fra Thomas.

Marie har i over et halvt år i al hemmelighed kigget efter et nyt sted at bo. Under påskud om at besøge sine forældre med børnene, har hun været ude og kigge på huse. Ved at efterlade sin bil med gps-sender hos hendes far og mor og tage farens bil, er det lykkedes hende at gå under Thomas’ radar. Og den her dag venter Marie på et opkald, der skal ændre hendes liv.

- Det er ejendomsmægleren, som siger, at jeg har vundet budrunden på et hus. Jeg bryder grædende sammen. Det er vejen ud, vejen frem. Friheden.

Marie og børnene flytter, og Marie bliver skilt fra Thomas. Hun håber og tror på, at hendes liv efter flere år styret af Thomas endelig kan blive bedre. At vanviddet er ovre. Men det skal vise sig, at vanviddet knap nok er begyndt.

Det er nu, at Thomas forvandler sig fra at være Maries ægtemand til at blive hendes stalker.