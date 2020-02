Politiet advarer: Pas på flyvende trampoliner

Det blæser i øjeblikket så kraftigt, at vinden kan få en havetrampolin til at lette fra sin plads.

Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen har fået flere henvendelser om flyvende havetrampoliner.

Det fortæller politiet til TV2 ØSTJYLLAND.

Det blæser kraftigt i Østjylland. Vi opfordre alle til at få sikret trampoliner og løse genstande. Vi får mange opkald vedr. flyvende trampoliner og løse genstande

På med frakken og få sikret jeres effekter.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 9, 2020

- Skidt med at de flyver rundt i folks egne haver, men vi har tidligere set trampoliner, der flyver over i en anden have eller ud på gaden, og se nu, at et barn er ude og hoppe i en vandpytte. Vi opfordrer derfor på det kraftigste folk til at spænde deres trampoliner fast, lyder det fra vagtchef Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Drop genbrugspladsen

De opfordrer samtidig folk til at udskyde en tur med traileren og flyttebilen til i morgen.

- Vi opfordrer folk til ikke at køre ud med lette ting som for eksempel haveaffald, trailer eller campingvogne, fordi vi frygter, at det ender galt. Det blæser og regner meget kraftigt lige nu, lyder det fra vagtchefen, der tilføjer, at man også skal være opmærksom på aquaplanning.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi melder de om flere væltede træer. TV2 ØSTJYLLAND forsøger at finde ud af, om det har konsekvenser for trafikken.

Det blæser nu kraftigt i det midt og vestjyske, der er flere meldinger om væltede træer rundt om i landsdelen. Vær opmærksom på om du har løse genstande, der skal sikres.#politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 9, 2020