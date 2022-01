PET advarer mod kinesiske kameraer - hænger i hundredvis i Østjylland

Et kamera, der ikke er forbundet til internettet - på et såkaldt lukket system - udgør en 'minimal' risiko for, at uvedkommende kan se med, lyder vurderingen fra PET. Det forudsætter dog, at wi-bfi og bluetooth deaktiveres på kameraerne lige meget hvad.

Ifølge informationssikkerhedschef Simon Sørensen Winther hænger alle overvågningskameraer i Aarhus Kommune som udgangspunkt på et internt netværk, hvor deres adgang til internettet begrænses.

Borgmester vil følge statens råd

Tirsdag eftermiddag har TV2 ØSTJYLLAND modtaget en skriftlig kommentar fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Vi tager den generelle situation vedrørende cybersikkerhed meget alvorligt. I forhold til de omtalte kameraer har vi ikke konstateret tegn på sikkerhedsproblemer eller haft mistanke om noget.

- Vi følger de statslige myndigheders råd og vejledninger på området og vil naturligvis reagere, hvis der skulle kommer nye og konkrete oplysninger ud om en eventuel sikkerhedsrisiko, lyder det fra borgmesteren.



Tidligere på dagen havde Venstre-byrådsmedlem Gert Bjerregaard kaldt på, at borgmesteren og om nødvendigt også regeringen går ind i sagen.

- Vi har som politikere og som borgere behov for at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Vi kan ikke leve med den usikkerhed, og borgerne skal være trygge i vores by, siger Gert Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Se indslag om kinesiske overvågningskameraer i Aarhus fra august 2021 her