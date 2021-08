I USA har de bandlyst dem: Aarhus overvåges af 287 kameraer fra kinesisk firma

Dermed er bolden tilbage på Aarhus Kommune banehalvdel, og her er næstformanden i teknisk udvalg, Steen Bording Andersen (S), varsom med at skulle skifte de kinesiske kameraer ud på kommunens ejendomme.

- Vi skal være opmærksomme. Der kan ske rigtig meget overførsel, som vi har set det på privat computere og på nettet, så selvfølgelig skal vi være så sikre som muligt.

- Vi skal bare lige have in mente, at skal vi skifte 800 kameraer ud - altså næsten halvdelen af vores kameraer - så koster det altså ret mange penge, siger Steen Bording Andersen.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Hikvision, men det har ikke været muligt. Firmaet har dog tidligere benægtet, at deres kameraer bruges til spionage.

Venstre: - Vi kommer til at følge det til dørs

Ifølge Almaz Mengesha, der sidder i Teknisk Udvalg for Venstre i Aarhus, finder partiet det bekymrende, hvis nogle af kommunens kameraer samler information, som kan misbruges i andre lande.

- Alle skal sikres deres bevægelsesfrihed, og i Venstre kommer vi til at følge den her helt til dørs. Vi kommer til at indgå i en dialog med både politiet, men også borgmesteren for at høre, hvilke planer han har for at sikre, at alle aarhusianere kan bevæge sig frit i vores kommune, siger Almaz Mengesha (V).

Også i Folketinget er der øjne på problematikken.

Ifølge udenrigspolitisk ordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, er selve muligheden for misbrug fra de kinesiske myndigheder nok til at kameraerne bør afskaffes.

- Der er ingen grund til, at så følsomme data kommer over til Kina. Kina, som er en potentiel modpart på en lang række områder, skal selvfølgelig ikke have adgang til det her, siger Michael Aastrup Jensen.

Hvad er det helt konkret, du er bekymret for, kan ske?

Vi ved jo desværre, at Kina helt generelt har opjusteret deres spionage overalt i verden, heriblandt i Danmark. De har kæmpestore databaser, hvor de samler alt deres data, som de eventuelt kan bruge. Og der siger jeg, at der er ingen grund til, at vi hjælper dem med deres spionage, siger udenrigspolitisk ordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen.