Fra Kina til Aarhus: Ny Samsøfærge er på vej

Anderledes proces

Færgen forventes at være i drift på ruten Samsø – Aarhus C fra den 26. april, men inden da er der en lang række procedurer, der skal gennemføres.

Hvis ikke, der havde været en global pandemi, havde rederiet sammen med Søfartsstyrelsen været en tur i Kina for at gennemgå skibet. Den formelle proces er udskudt til færgen er i Danmark, men rederiet har forsøgt at forberede sig bedst muligt.

- Vi har haft et selskab til at gøre det for os i Kina, og så har de ellers tjekket skibet igennem ved hjælp af Styrelsens tjeklister, siger Carsten Kruse.