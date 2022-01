Kreativ købmands jobopslag går viralt

Han kalder de unge et supervåben og har gjort det nemt at ansøge, det kan de gøre både på mail, messenger, telefon eller ved at dukke op i butikken.

- Det drejer sig jo om et par måneder måske. Jeg har otte ansatte, som gerne vil hjælpe, men som ikke må. Det er lidt galt, for de kunne nemt.

- Jeg har løsningen klar, jeg skal bare have et go, siger købmanden.

Det kreative jobopslag har kastet omkring 20 ansøgere af sig. På et normalt skriftligt opslag kommer der normalt en enkelt, fortæller Jimi Sørensen Pakula.