Partier vil have optælling af danske beskyttelsesrum

Han mener, at beredskabsområdet i mange år har haft en "kummerlig tilværelse", og at det nu er på tide at bedre det.

Det samme mener Niels Flemming Hansen, der er forsvarsordfører for De Konservative. Ifølge ham bør Danmark i forbindelse med en ny kortlægning lade sig inspirere af Sverige, hvor borgere på nettet kan komme ind på et landkort og se placeringen af beskyttelsesrummene.