Otteårige Mathias sælger perleplader til fordel for Ukraine

Da vi talte med den otteårige, havde han siddet ved sin lille bod i mere end tre timer. Med et tæppe holdt han varmen, og ellers har han bare kløet på, fortæller Mathias' mor, Mette Pape Andersen.

- Det gør mig utrolig stolt. At jeg selv kan hjælpe, men også at jeg kan lære mine børn, at de kan bidrage uanset størrelse og niveau. Jeg er meget stolt, siger hun.

Finder på noget nyt

Mathias håber, at han kan komme af med næsten alle perlepladerne. Og ifølge Mette Pape Andersen bliver de nok siddende, til interessen daler.

Da de mange perleplader har taget lang tid at lave, regner Mathias og hans mor kun med at sælge dem lørdag. Men ingen af dem kan afvise, at de kommer til at sidde ved vejen igen.

- Man bliver motiveret til at tænke i andre baner også. Måske man kan sælge kaffe eller kage til fordel for Ukraine. Vi må lægge hovederne i blød, siger Mathias' mor, Mette Pape Andersen.