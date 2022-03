Carsten fragter biler til ukrainsk hær: - Jeg har ikke tvivlet ét sekund

I karavanen er også en bil, der skal bruges til transport af varer, og en, der skal bruges i frontzonen af den ukrainske hær. Den fjerde skal fragte chaufførerne hjem igen.

Har ikke tvivlet et sekund

Carsten Hering Nielsen har tidligere hjulpet med donationer, men vil gerne nedtone sin indsats. Han betragter det ikke som andet end en køretur, fortæller han.

- Jeg anser det for at være risikofrit for mig. Man redder ikke nogen ved at sætte et ukrainsk flag på sin Facebook-profil, siger østjyden.

Planen er, at bilen kan blive overdraget ved grænsen klokken 20 lørdag aften. Og da TV2 ØSTJYLLAND taler med Carsten Hering Nielsen er han ved godt mod. Trafikken glider, og der er under 1000 kilometer til det første mødested i Polen. Her skal han mødes med føreren af endnu en bil, der er kørt i forvejen for at hente natkikkerter.