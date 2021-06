Østergaard om Delta-variant: - Særlig risiko for smitte på trods af vaccination

Foreløbig er 235 borgere blevet smittet med den langt mere smitsomme Delta-variant af coronavirus i Danmark.



Heldigvis tyder foreløbig erfaring på, at vaccinerne forebygger alvorlige sygdomsforløb med Delta-varianten, der stammer fra Indien.



Og det er ikke uden betydning, for netop nu er et botilbud i Randers blevet ramt af Delta-varianten, og i fredags var det to børnehaver i Tilst, der blev ramt af varianten.

Og ifølge ledende overlæge og professor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet, Lars Østergaard, er den nye variant mere smitsom, end de varianter vi har kendt tidligere.

- Den er mere smitsom, og derudover så virker vores antistoffer heller ikke helt så godt mod den som ved andre varianter, hvilket vil sige, at man er i risiko for at blive smittet med Delta-varianten, selvom man er vaccineret, siger Lars Østergaard.