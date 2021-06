Politidirektøren om helikoptere i luften og en ung kollega med familie på intensiv

Hvad sker der i tiden mellem ulykken og anholdelsen af den sigtede?



- Som jeg tror, alle borgere i Aarhus ved, så har der været en massiv politimæssig efterforskning med henblik på at anholde den pågældende, hvilket heldigvis skete i går aftes, siger Kirsten Dyrman, politidirektør i Østjyllands Politi.

- Vi har været massivt til stede på de lokaliteter, hvor vi mente, der var en chance for at finde den pågældende, og vi ved godt, at det har været generende for mange borgere, at politiet har været så talstærkt til stede, og at vi har haft helikoptere i luften. Men vi har vurderet, at det har været nødvendigt for at pågribe den pågældende.