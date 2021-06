Vanvidskørsel er ikke en sjældenhed - nu handler borgmesteren

Det er formanden for Fællesrådet for Aarhus Ø og De Bynære Havnearealer enig i. Derfor har han sammen med kommunen sat vejbump op og afspærret den ene af indkørslerne til parkeringspladsen på Dagmar Petersens Gade, så der ikke er to veje ud.



Men der skal mere til.

Tror du, at det løser problemet?



- Jeg tror ikke, det er et problem, vi kan løse som så. Så længe der er et stykke asfalt, så vil de jo stadigvæk kunne være her, og det ser man jo også andre steder. Det er jo ikke kun hernede på havnen, siger Jan Schrøder Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren vil have handling nu

Weekendens episoder har fået borgmesteren op i det røde felt. Han kalder adfærden 'dødsens farlig' og mener, at der skal handles nu - og ikke kun af politiet.

- Det er vi selvfølgelig nødt til at gribe ind over for. Det er i høj grad en politimæssig opgave, men det er også en opgave for os som kommune - både i forhold til at få sendt de rigtige signaler, men også i forhold til at få indrettet tingene på en måde, så vi gør det så svært som overhovedet muligt at have den her fuldstændig hensynsløse adfærd, siger Jacob Bundsgaard.