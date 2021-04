Politiet var massivt til stede: Over 100 biler samlet til ulovligt gaderæs

Blandt sigtelserne var to hastighedssager, som førte til en ubetinget og en betinget frakendelse af kørekortet.



- Efter Thorning kørte flere af deltagerne til Silkeborg, hvor de forsøgte at lufte deres utilfredshed foran politigården. Resten af aftenen var de samlet i Silkeborg og Them, men da vi var massivt til stede, fik de ikke mulighed for at køre ræs. Vores indsats sluttede klokken kvart i to, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen.

Nye regler mod vanvidsbilisme

Den 31. marts trådte nye regler om vanvidskørsel i kraft. Ændringen betyder blandt andet, at politiet har fået flere muligheder for at konfiskere biler, der deltager i væddeløb. Ingen af bilisterne fra Thorning, Them og Silkeborg har fået konfiskeret deres biler, men sagerne skal nu gennemgås af politiets jurister.

Der har gennem de seneste uger været flere tilfælde af ulovligt gaderæs i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Kort før de nye regler trådte i kraft forsøgte en større gruppe bilister blandt andet at spærre motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus for at køre om kap.