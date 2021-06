Han har været eftersøgt for at køre betjent ned - i januar kaldte han sig selv vanvidsbilist

En 20-årig mand har siden fredag været en de mest eftersøgte personer i landet, fordi han formodes at have siddet bag rattet, da en betjent fredag aften blev kørt ned.

Natten til mandag den 21. juni er han blevet fundet og anholdt.

Tidligere i år sagde selv samme mand til TV2 ØSTJYLLAND, at han jævnligt kører vildt og langt uden for lovens rammer.

- Jeg kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring, sagde han, da TV2 ØSTJYLLANDs reporter mødte ham på en tankstation.



- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare.



Har du ikke et ansvar for at køre ordentligt i trafikken, så der ikke er nogen, der kommer til skade?, spurgte TV2 ØSTJYLLANDs reporter.

- Jo, men jeg holder også øje med, at der ikke er nogen, der krydser min vej, når jeg kører over for rødt jo, svarede den 20-årige.