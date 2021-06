Demente handicappede ramt af delta-variant: Nu stopper alle besøg

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har udstedt påbuddet, der gælder frem til 15. juli.

- Det har betydning for alle beboerne på centret og for deres pårørende, og vi ved, at det er svært at opleve, at der kommer indskrænkninger i, hvordan man kan se hinanden som beboer og pårørende, siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Voksenhandicap i Randers Kommune.



I alt 14 udviklingshæmmede bor på to afdelinger på Kastanjebo, og alle regnes nu som nære kontakter, da en af de smittede beboere er meget kontaktsøgende i sin adfærd. Alle bortset fra den ene af de smittede beboere er færdigvaccinerede, oplyser Randers Kommune.