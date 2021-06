Krav fra SF: Fra Aarhus til Silkeborg på 25 minutter i tog

Strækningen kommer til at tage 25 minutter og kan bygges for omkring to milliarder kroner med stop i blandt andet Galten og Låsby.

- Det her forlig kommer til at strække sig mange år ud i fremtiden, så hvis det skal være, så skal det være nu, siger transportordføreren for SF.

I tråd med støtteparti

Et andet af Regeringens støttepartier, Radikale Venstre, ser også gerne hurtigere tog til og fra Silkeborg.

- Vi har meddelt, at vi godt kan se os selv i ideen, og det passer rigtig godt med vores ønsker, siger Andreas Steenberg, finansordfører for Radikale Venstre.