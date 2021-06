Smitsom indisk coronavariant fundet: To daginstitutioner ramt

Det er samme udbrud, der påvirker begge afdelinger, og de grupper, som onsdag blev sendt hjem i karantæne, skal alle PCR-testes både i dag, fredag, og på søndag.



- De må komme tilbage igen, hvis den er negativ søndag. Smitten var sidst i huset mandag, men vi håber, at dét, at vi har holdt fast i gruppeopdelingerne, gør, at vi er lykkedes med at inddæmme det, siger Morten Berg.

Personale også sendt hjem

Der er også sendt personale hjem i forbindelse med fundet af Delta-varianten, men kun fra de berørte grupper.

- Det er super heldigt at vi har holdt fast i opdelingen også blandt personale, og jeg råber lidt hurra i mit stille sind. For hvis flere medarbejdere skulle have været i karantæne, så havde det været en kæmpe udfordring at rekruttere vikarer, og vi vil gerne have vores faste ind, siger Morten Berg.