Risiko for skimmelvækst: Mayonnaise kaldes tilbage over hele landet

Nok er det økologisk, men det er ikke egnet som fødevare.

Det er dommen over et parti mayonnaise, der er solgt i Rema 1000-butikker over hele Danmark.

Producenten Scandic Food A/S kalder derfor alle varer tilbage.

Det konkrete produkt hedder "REMA 1000 Økologisk Mayonnaise", nettoindholdet er 210 g, og det har bedst før-datoen 21. februar 2022.

Fødevarestyrelsen råder alle forbrugere, der har købt det specifikke produkt, til at levere det tilbage til butikken eller smide det ud.

Det er anden gang i 2021, at Scandic Food A/S må trække et parti af Remas økologiske mayonnaise tilbage. Det samme skete nemlig i april, som du kan se i Facebook-opslaget herunder: