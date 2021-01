Nye afstandskrav betyder færre passagerer i offentlig transport

Da der tirsdag eftermiddag var pressemøde i statsministeriet, stod det klart, at det generelle afstandskrav som følge af coronasituationen bliver ændret fra en til to meter.

Og det får nu konsekvenser for den offentlige trafik, der for at kunne overholde afstandskravet må nedsætte antallet af passagerer i busser, tog og letbane.