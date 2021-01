Pædagogernes fagforening efter pressemøde: - Vi mangler tryghed

Men når pædagogerne er så vigtige, hvorfor kommer de så ikke foran i vaccinekøen? lyder det fra mange pædagoger.

- Det bliver tydeligere og tydeligere, at pædagoger yder en stor samfundskritisk funktion, men vi bliver også nødt til at fremhæve, at det kræver, at man skaber den fornødne tryghed og sikkerhed. Politikerne bliver nødt til at tage os alvorligt, siger Marianne Gilbert Nielsen fra BUPL Århus.