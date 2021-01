Daginstitutioner forbliver åbne trods pres fra pædagoger

En lukning af daginstitutionerne var ikke en del af regeringens nye restriktioner, der blev præsenteret på et pressemøde tirsdag.



Børnehaver og vuggestuer er afgørende for, at virksomheder og myndigheder kan fortsætte deres arbejde. Det er sammen med sundhedsanbefalingerne årsag til, at daginstitutioner ikke lukkes, lyder begrundelsen.

- Vi lytter til myndighederne i forhold til sundhedsanbefalingerne. Men vi har brug for, at der er mange personalegrupper, der kan møde frem på arbejde, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Bekymrende løsning

Støttepartierne Enhedslisten og SF har ellers opfordret til, at daginstitutionerne skulle gå over til nødpasning som i foråret. Det samme ønsker pædagogernes fagforening, Bupl.