Ny aftale på plads: Der kommer loft over renten på kviklån

Den 62-årige kontanthjælpsmodtager Anette Christensen (tv.) fra Syddjurs blev af en sagsbehandler anbefalet at optage et kviklån for at finansiere en omfattende tandlægebehandling.

Der er torsdag aften indgået en bred politisk aftale om indgreb mod kviklån.

Med aftalen forbydes alle forbrugslån, der har en ÅOP på over 35 procent. ÅOP er et låns samlede årlige omkostninger i procent.

Læs også Politisk flertal vil have loft over kviklånsrenter

- Vi har taget det endelige opgør med ublu kviklån. Det skal være slut med at drive virksomhed på gældsspiral og personlige tragedier, som vi har set eksempler på i løbet af de seneste år.

- Alle har hørt om de vilde kviklån med en årlig omkostning i procent på 800-900 procent. Det er slut nu. Vi forbyder alle forbrugslån, der har en ÅOP over 35 procent, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

03:43 VIDEO: 62-årige Anette Christensen er af sin sagsbehandler blevet opfordret til at tage et kviklån på 15.000 kroner gennem firmaet Santander for at betale en tandlægeregning. Indslaget er fra 22. september 2019. Luk video

En stor knast

Loftet over ÅOP har været en stor knast.

Da forhandlingerne gik i gang, spillede regeringen ud med et ÅOP-loft på 25 procent, og uenighederne har været så store, at erhvervsministeren i sidste uge tog en pause i forhandlingerne.

De Radikale har været den store joker, blandt andet fordi partiet i offentligheden ikke ville lægge sig fast på et ÅOP-loft.

Læs også Kommune anbefalede borger et kviklån: - Et fuldstændig tåbeligt råd

Erhvervsordfører Katrine Robsøe (R) er glad for aftalen.

- Det er en god balance, særligt når man ser det (ÅOP-loftet, red.) sammen med de resterende elementer i pakken med omkostningsloftet og den meget massive markedsføringsregulering, som vi får lavet.

- Det var en radikal mærkesag at få med i forhandlingerne, siger hun.

Vi sætter en stopper for kviklån med en god og bred politisk aftale. Tak til @Torstenschack @simonkollerup og alle de andre for en super god og bred aftale #dkpol pic.twitter.com/34CjkxE5RG — Katrine Robsøe (@KatrineRobsoe) 19. december 2019

Ændrer markedsføringen

Der indføres et markedsføringsforbud, som betyder, at virksomheder, der udbyder lån med en ÅOP over 25 procent, ikke må markedsføre nogen forbrugslån overhovedet.

Desuden bliver der indført et forbud mod markedsføring af kviklån på tv i sammenhæng med spil og gambling.

Kviklånsfirmaer har den seneste tid fået kritik for at målrette annoncer, så de rammer personer, der på nettet har vist interesse for onlinespil som kasino og poker. Foto: Eric Baradat Ritzau Scanpix

Som en del af aftalen bliver der også sat en stopper for forretningsmodeller, hvor virksomheder tjener penge på rykkergebyrer og andre strafrenter.

Konkret bliver der indført et omkostningsloft, så man maksimalt kan komme til at betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag.

Læs også Spilfri ludoman glæder sig over id-krav - men der er stadig langt i mål

Ønskede et loft på 15 procent

Enhedslisten og SF havde oprindeligt ønsket et ÅOP-loft på 15 procent, men erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) er tilfreds.

- Det her handler om at beskytte almindelige mennesker mod at lade sig friste af lån, som på sigt kan blive så dyre, at de nærmest kan blive umulige helt at komme af med. Kviklånene ødelægger folks liv. Det stopper nu, siger hun.

@LisbethBPoulsen -du er en stjerne! I årevis har du kæmpet for et opgør med kviklånene og nu lykkes det. ÅOP-loft på 35 %, omkostningsloft på gebyrer, stop for markedsføring og kombi ml fodbold og kviklån. Mere gældsrådgivning. Tak til dig, ministeren og de andre partier #dkpol pic.twitter.com/6VWChC5elH — Jacob Mark (@jacobmark_sf) 19. december 2019

Om et år skal aftalepartierne mødes igen for at drøfte aftalen.

- Jeg synes stadig, at 35 procent er for højt, og når vi mødes igen om et år, er det noget af det, jeg vil se på, siger erhvervsordfører Victoria Velasquez (EL).

Hun er alligevel glad for aftalen og siger, at "man kan diskutere, om man ikke har fået en ÅOP på 25 procent ind ad bagdøren, i forhold til de regler, som vi har lavet om markedsføring".

Læs også Aarhus-professor: Kviklån er lige så skadelige som cigaretter

Torsten Schack Pedersen, der er Venstres forbrugerordfører, glæder sig over, at aftalen rammer bredt.

- Det er en kombination af flere ting med et ÅOP-loft og et kreditomkostningsloft.

- Det er tiltag i forhold til markedsføring og mod et gråt marked, for eksempel på Facebook. Og det er også en undervisningsindsats over for folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelserne, siger han.