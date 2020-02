Nu skal østjyske busser være grønne

Midttrafik ser netop nu på muligheden for fossilfrie busser i hele Østjylland.

Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Sådan lyder ordene i en velkendt børnesang. Og snart skal hjulene på bussen dreje rundt på en helt miljøvenlig måde.

Midttrafik ønsker nemlig at tage et nyt, stort skridt mod grøn omstilling: Busser, der kører på fossilfrie drivmidler.

Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien. Claus Wistoft (V), bestyrelsesformand, Midttrafik

Derfor havde Midttrafik fredag aften inviteret forskereog politikere til et møde om, hvordan fossilfrie busser kan blive en realitet:

- Vi har hørt fra udbyderne, at de er klar til grøn omstilling, fra en forsker, at vi skal i gang og en politiker fra Christiansborg, at der er afsat penge, siger Claus Wistoft (V), bestyrelsesformand i Midttrafik.

Men selvom han fortæller, at der allerede er afsat penge fra Regeringen til den grønne omstilling, så skal Midttrafik stadig have flere parter til at punge ud, hvis økonomien skal holde.

- Nu skal vi i dialog med vores ejere, Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, og inspirere dem til at sætte Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien, siger Claus Wistoft.

I forbindelse med grøn omstilling af busdriften i det østjyske, vil Midttrafik i samme ombæring kigge på, hvad der kan gøre det mere attraktivt for folk at bruge den offentlige transport.

- Skal vi have flere kunder i busserne, skal der være noget mere at komme efter for eksempel i form af knudepunkter, der forbinder kollektiv trafik med andre transportformer og som tilbyder kunderne faciliteter, de kan bruge, når de er på farten, siger bestyrelsesformanden.

Første elbus kører allerede

Selvom Midttrafik nu for alvor vil satse på grønne busser, så er Aarhus allerede gået forrest. I sommeren 2019 blev den første eldrevne bus nemlig indsat på busruten linje 13 mellem Frydenlund og Holme gennem Aarhus C.

- Det er endnu et tiltag i forhold til CO2-neutralitet i 2030, hvor vi som offentlig og kommune kan gå foran og reducere klimabelastningen, sagde Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Med elbusserne følger også nye arbejdsgange.

- Det er noget helt nyt. Og derfor er vi i fuld gang med at uddanne personale. Det er lige fra chaufførerne til dem på værkstedet og dem, der klargør busserne om natten, sagde direktør i Busselskabet Aarhus Sporveje, Finn Mikkelsen, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

