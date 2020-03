Nødder fra REMA 1000 tilbagekaldes: Indeholder spor efter skadedyr

Hvis du har en pose REMA1000 Pistacienødder liggende i skabet, som bare venter på at blive spist, skal du nok kigge en ekstra gang på posen, inden du dykker ned i posens saltede, ristede og milde pistacienødder med en meget uskyldig bitterhed.

Der er nemlig en risiko for, at nødderne er dækket af andet end salt, som de færreste nok har lyst til at putte i munden, i og med at der er fundet spor efter skadedyr i nogle poser.

REMA1000 Pistacienødder med 'Bedst før' dato den 17.10.2020 og 18.10.2020 tilbagekaldes. Foto: Fødevarestyrelsen

En leverandør for REMA 1000, Reitan Distribution A/S, har valgt at tilbagekalde REMA1000 Pistacienødder, da der er fundet spor efter skadedyr i produktet, som gør produktet uegnet til at spise.

Læs også Salg af robotplæneklipper forbydes - børn kan komme til skade

Produktet er blevet solgt i REMA 1000 butikker i hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produktet eller at levere produktet tilbage til den butik, hvor det er købt.