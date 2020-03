Salg af robotplæneklipper forbydes - børn kan komme til skade

En robotplæneklipper, Ambrogio L15, er blevet tilbagekaldt, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Ifølge styrelsen lever plæneklipperen ikke op til de gældende sikkerhedskrav. Produktet må derfor ikke sælges i Danmark, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

- Plæneklipperen overholder ikke kravene om mulighed for at komme i kontakt med de skarpe bevægelige dele. Fejlen medfører fare for beskadigelse af lemmer.

- Ved en test er det fundet, at børn kan komme i kontakt med kniven, både med hænder og fødder. Voksne kan komme i kontakt med kniven via deres fingre, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Fejl i tidligere modeller

Fejlen er fundet på 2019-modellen og bagudrettet.

Ambrogio L15 er fremstillet i Italien. Den danske importør, AKA Robots ApS, ønsker ikke at oplyse, hvor mange Ambrogio L15-modeller der er solgt i Danmark.

- Det er en intern oplysning. Men det er ikke mange. Jeg kan oplyse, at på den ny 2020-model er fejlen korrigeret. Så den er ikke omfattet af forbuddet mod salg i Danmark, siger John Sønderskov fra AKA Robots ApS til TV 2.