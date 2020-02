Konkursramt musikkæde bortauktionerer 36.000 instrumenter

Guitarentusiaster og musikinteresserede kan for tiden gøre sig et røverkøb ved auktionshuset i Hasselager.

Auktionshuset D-A-B i Hasselager var i dag ved at flyde over med alverdens musikinstrumenter, forstærkere, mikrofoner og endda Jacob Binzer-signerede DAD-guitarer.

I alt 36.000 instrumenter og andet musiktilbehør skal over flere omgange bortauktioneres i auktionshuset.

Dagen igennem myldrede det ind med mennesker, som lige skulle have instrumenterne i hånden, inden de gav sig til at byde.

Niels Bay Andersen er en af dem der håber, at kunne gøre sig et billigt fund til auktionen.

- Jeg har spillet lidt rock og lidt blues de sidste fem år, men har aldrig rigtig haft tiden til det. Nu skal jeg til at slå mig lidt ud, så jeg er på jagt efter en Les Paul guitar i dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

D-A-B lægger af flere omgange hus til auktioner, hvor musikentusiaster kan gøre sig et godt kup på en guitar eller en lydmixer fra det konkursramte 4Sounds overskudslager.

Landets største musikkæde konkursramt

Sidste år gik Danmarks største musikkæde 4Sound konkurs.

Det betød, at butikkerne i Aarhus, København, Odense, Aalborg og Esbjerg måtte lukke, og at varerne nu må sættes på auktion.

En konsekvens som flere tidligere kunder modtager med blandede følelser.

For selvom det selvfølgelig er rart at kunne købe en guitar til halv pris, så er de fleste kede af, at de nu mister en butik, hvor d ehar handlet et utal af gange.

- Jeg kom meget nede i butikken på Vestergade i Aarhus, som jeg holdt utroligt meget af. Altid suverænt god betjening og et stort udvalg - som man jo også kan se til auktionen her, siger Henrik Møller Bak, fritidsmusiker, til TV2 ØSTJYLLAND.

Auktionshuset D-A-B håber at kunne få det hele solgt, men det bliver ikke i dag, at alle varerne ryger.

- I dag har vi omtrent 1.600 numre (instrumenter red.) på auktion fra 4Sound, og vi regner med, at der kommer 4-5 auktioner mere. Vi har jo stadig mere end 30.000 instrumenter til overs, siger Sune Gunder, forretningsudvikler hos D-A-B, til TV2 ØSTJYLLAND.

