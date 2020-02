Mand snød over 100 personer: - Vær kritisk, når du handler på nettet

En 34-årig har snydt over 100 personer online. Østjyllands Politi opfordrer nu borgere til at have en kritisk tilgang, når de handler på nettet. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Koncertbilletter, iPhones og rejsegavekort er nogle af de ting, en 34-årig mand har sat til salg på Facebook og Den Blå Avis.

Over 100 gange er det lykkedes ham at få en person til at overføre penge for en vare, som køberen efterfølgende aldrig har modtaget.

Ifølge Østjyllands Politi er en stor del af dem, han har snydt, fra Østjylland.

Den 34-årige mand, der oprindeligt kommer fra Sjælland, har på den måde tjent cirka 370.000 kroner.

Torsdag erkendte han 114 tilfælde af bedrageri i Retten i Randers, 110 begået mod privatpersoner og fire mod hoteller, og han er blevet idømt to og et halvt års fængsel.

I den forbindelse kommer Østjyllands Politi nu med en opfordring til borgerne.

- Vi vil i forbindelse med denne sag gerne slå et slag for, at vi skal huske at tænke os om, når vi handler på nettet. Brug jeres sunde fornuft og vær kritisk over for personer, I handler med på nettet, siger Lasse Nielsen Dyrberg, der er politikommissær ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgere bliver snydt hver dag

Hver dag modtager politiets landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) anmeldelser fra borgere, der er blevet snydt ved samhandel på nettet.

Og Østjyllands Politi understreger, at de ikke kan stoppe svindlerne alene.

Hvis du har handlet med en person, der hedder Lasse, hvorfor skal du så overføre penge til en, der hedder Maria på Mobile Pay? Lasse Nielsen Dyrberg, Politikommissær ved Østjyllands Politi.

Den bedste måde at komme problemet til livs er, at de, der køber varer på nettet, husker at bruge sin sunde fornuft ifølge Østjyllands Politi.

- Hvis du har handlet med en person, der hedder Lasse, hvorfor skal du så overføre penge til en, der hedder Maria på Mobile Pay? Man skal ikke være bange for at stille kritiske spørgsmål til sælgeren, siger Lasse Nielsen Dyrberg.

Vær kritisk, men ikke bange

Selvom der er mange mennesker, der bliver snydt på nettet, skal man ikke stoppe med at handle online, pointerer Lasse Nielsen Dyrberg.

- Som udgangspunkt skal man ikke være bange for at bruge de forskellige platforme på nettet til at købe og sælge. Man skal bare huske at bruge sin sunde fornuft og være kritisk i sin tilgang til det, siger han.