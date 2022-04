Ledigheden er på det laveste siden op til finanskrisen

- Dertil er det bestemt heller ikke hensigtsmæssigt, at der via finanspolitikken skydes yderligere penge ud i økonomien, der blot øger manglen på arbejdskraft, siger Tore Stramer.

Cheføkonomen fra Dansk Erhverv mener, at der er behov for, at politikerne for alvor får åbnet op for yderligere tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Han mener også, at den offentlige beskæftigelse bør reduceres løbende.