De har måttet vente i 33 år: Nu får de endelig deres cykelsti

Men selvom det har taget sin tid at få cykelstien i Borum, så har de faktisk været heldige.

En gennemringning til de østjyske kommuner viser, at de overalt holder skarpt øje med stigende priser, og de derfor ikke kan afvise, at det kan få konsekvenser for fremtidige vej- og stiprojekter.

Forventes færdig i år

Men nu er det i hvert fald sikkert, at Borum får sin cykelsti – prisstigninger eller ej. Det bliver en 2,7 kilometer lang, dobbeltrettet cykelsti, som skal forbinde Borum med Mundelstrup.

- Vi er glade, og vi er meget lettede, siger formand for Borum Borgerforening, Peter Poulsen.