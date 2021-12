Julen kan være en svær tid - Alkolinjen holder ekstra åbent

Jul og nytår kan være svær for folk, som har et alkoholproblem. Det samme kan det for de pårrørende.

Det oplever de også hos Alkolinjen, som holder telefonerne ekstra åbent imellem jul og nytår. Fra den 24. december til den 31. december kan man ringe eller chatte med dem i tidsrummet 11-17.

- Det er en tid, hvor familien er samlet, og der er især rigtig meget stress omkring jul, har leder af Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm, tidligere udtalt.

- Det kan give konflikter, fordi alkoholproblemerne bliver tydelige omkring højtiden, hvor der traditionelt bliver indtaget meget alkohol, siger han.