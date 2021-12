Gavekort hjælper unge til at stoppe med at ryge hash

I Skanderborg Kommune anslår de, at omkring 700-800 unge har brug for en eller anden form for hjælp til at komme ud af et misbrug. Og her er MOVE en af flere behandlinger, som fortsat skal hjælpe flere.



- Det er ikke gavekortet, som skaber forandring – men vi vil gerne have de unge ind i behandlingen, så vi kan fastholde dem, siger Charlotte Nielsen.

Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et misbrug, så kan Skanderborg Rusmiddelcenter kontaktes her.