Jægerne jubler – bliver alligevel ikke holdt væk fra store områder

For at sikre biodiversiteten på tværs af landegrænser arbejder EU på en række nye vejledninger. En af de vejledninger risikerede dog at spænde gevaldigt ben for jægere og fiskere – de blev nemlig ligestillet med minedrift i det første udspil.

EU's mål er, at 30 procent af klodens land og hav skal beskyttes for at løfte biodiversiteten – og af de 30 procent skal en tredjedel være strengt beskyttet. Og det var her, jægere og fiskere i første omgang ikke længere måtte begå sig.

Efter pres fra flere organisationer og den danske regering er den passage dog nu taget ud af vejledningen.

- Jeg synes, det er en god sag for de mennesker, som er en del af naturen. I sidste ende er det også en god sag for naturen, så man ikke udelukker dem, der skal være med til at gøre en forskel, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.