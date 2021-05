EU kan sætte en stopper for jagt og fiskeri

Pernille Weiss, der sidder i Europaparlamentet for det Konservative Folkeparti, frygter den nye vejledning.

- Hvis ingen mennesker må være i området, og ikke en gang de mennesker der har forstand på den, så har vi jo ikke rigtig mulighed for at rette op naturen, så den får det bedre, siger hun.

Intet af frygte

Der er tale om en vejledning fra EU's side, og EU kan altså ikke forbyde jagt på dansk jord alene på baggrund af denne. Det skal der lovgivning til for at gøre. Derfor er der intet at frygte, mener regeringen.

- Vi går helhjertet ind i den proces med at sikre bedre dyre og planteliv i hele Europa. Jeg mener bare ikke, at der er et modsætningsforhold, siger Malte Larsen, medlem af Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet.