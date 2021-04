Ekspertgruppe: Sådan vil man kunne afvikle musikfestivaler

Det forventes, at når alle over 16 år har fået tilbudt vaccination, vil alle ordninger som udgangspunkt kunne ophæves i takt med den øvrige genåbning i det danske samfund.



Forud for overgangen til fase 2, foreslår ekspertgruppen, at der foretages brede evalueringer af de konkrete erfaringer. Ekspertgruppen stiller sig til rådighed for politikerne, for at indgå i den bredere evaluering.



Forhandlinger hurtigst muligt

Nu er det op til de danske folketingspolitikere, at vurdere anbefalingerne fra ekspertgruppen.

- Ekspertgruppen har nu afleveret sine anbefalinger til, hvordan der kan afholdes koncerter, festivaler og andre større arrangementer sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal partierne se på ekspertgruppens arbejde, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

SF's Kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk mener, at meldingen i dag er en mavepuster for hele festivalsbranchen, men at politikerne nu skal handle hurtigt.