Første kamp og nul bøder: Alt blev afviklet i den skønneste orden, lyder det fra politiet

Torsdag aften var der jubelråb på Ceres Park i Aarhus.

Første og fremmest fordi, at det var første gang i 220 dage, at man kunne komme på stadion og se superligafodbold i Aarhus, men også fordi, det efter 5 år, 8 måneder og 22 dage endelig lykkedes AGF at få en sejr over Randers FC.

Østjyllands Politi var til stede både for, under og efter kampen. Men på trods af det, så forløb det hele uden at bødeblokken skulle frem én eneste gang - også efter kampen hos de glade AGF-fans.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND fredag morgen.

- Både under og efter kampen forløb det i den skønneste orden. Der var rigtig god stemning, men der var ikke nogen, der overtrådte lovgivningen, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Og der var heller ikke problemer på værthuse og barer efter kampen, selvom at de måtte smide fansene ud klokken 23.00, oplyser politiet.

- Nej, det fik vi ikke meldinger om, siger Jakob Christiansen.