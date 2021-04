Partier diskuterer igen eksamener - elever vil skrotte karakterer

På de gymnasiale uddannelser skal eleverne i 1. g og 2. g til én eksamen, mens eleverne i 3. g skal til fire. Det er for sidstnævnte gruppe omtrent en halvering i forhold til den sædvanlige mængde.

I aftalen lå det også, at Folketingets partier skulle mødes umiddelbart inden eksamensperioden for eventuelt at justere aftalen for den seneste smitteudvikling.

Børne- og undervisningsordfører: Forventer ikke aftalen bliver ændret

Børne- og undervisningsordfører for Venstre Ellen Trane Nørby siger, at hun ikke forventer, at aftalen bliver ændret markant, og at antallet af eksamener sandsynligvis ikke bliver ændret.

Hvis man ikke kan få ændret eksamensformatet, så passer det allerede nedjusterede antal eksamener DGS' Ingrid Kjærgaard fint.