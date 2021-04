DF og Radikale presser på for højere sygeplejerskeløn

DSR har i underkanten af 80.000 medlemmer. Sygeplejerådet har besluttet at varsle strejke for ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Konsekvensen af varslet er, at sygeplejerske fra natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj vil kunne påbegynde den varslede strejke.

Et dokument fra DSR, som TV2 ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af, viser, at strejken risikerer at komme til at gælde en del østjyske sygeplejersker.